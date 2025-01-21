Командир майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки: фото

За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн.

Правоохоронці викрили командира взводу однієї з військових частин на Тернопільщині, який майже рік нараховував підлеглому солдатові "бойові" за ремонт будинку своєї доньки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Військовослужбовці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати. Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві", – йдеться у повідомленні.

Тепер командиру взводу загрожує до шести років ув’язнення / Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці з’ясували, що за цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн.

Командиру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення.

Солдату, який працював на будівництві замість служби, інкримінують ухиленні від несення служби (ч. 4 ст. 409 КК України), за що йому може загрожувати до 10 років в’язниці.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Одещині зухвалий командир змушував солдатів будувати собі будинок: деталі скандалу.

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