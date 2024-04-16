Командир побив солдата і справив на нього потребу: в РФ обурені методами виховання в армії

Росіяни обурені через методи перевиховання в "другій армії світу".
В Мережі з'явилися кадри, на яких командир принижує солдата 104-ї десантно-штурмової дивізії та знімає це на камеру. Події розгортаються в Херсонській області.
Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
"Такими темпами ще трохи – і "командирів" типу цього дідуся почнуть розстрілювати самі пацани, як паршивих собак", – пишуть російські пабліки.
Нагадаємо, російський солдат розповів матері про вбивство командира, який не подобався особовому складу.
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