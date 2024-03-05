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Командир РФ розкрив деталі знищення катера "Сергей Котов" – перехоплення ГУР

Командир РФ розкрив деталі знищення катера "Сергей Котов" – перехоплення ГУР

"Сергей Котов"/ Фото Північне проєктно-конструкторський бюро

Йдеться, зокрема, про озброєння, яке перебувало на борту.

Командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував патрульний катер Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов", описав деталі знищення судна. За його словами, був атакований 5 БЕКами.

Про е йдеться у перехоплені, яке оприлюднило ГУР МО.

Російський командир повідомив деталі знищення катера "Сергей Котов"

Російський командир повідомив деталі знищення катера "Сергей Котов"

"Трагічна подія"

За словами командира, вночі сталася "трагічна" для Чорноморського флоту РФ подія. Так, в 00:50 безекіпажними катерами в кількості 5 одиниць був атакований малий патрульний корабель "Сергей Котов", який перебував на бойовому чергуванні з протиповітряної оборони.

"Був атакований 5 БЕКами. Не знаю, як вони боролись там з ними 40 хвилин. Тому що за 40 хвилин до цього була інформація, що в районі "Котова" 5 БЕКів. Там і вертоліт був, сам корабель, бл*ть, з озброєнням, АК-176 630", – визнав окупант.

Раніше у ГУР підтвердили знищення російського корабля "Сергей Котов".

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