Командир РФ розкрив деталі знищення катера "Сергей Котов" – перехоплення ГУР

Командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував патрульний катер Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов", описав деталі знищення судна. За його словами, був атакований 5 БЕКами.

Про е йдеться у перехоплені, яке оприлюднило ГУР МО.

Російський командир повідомив деталі знищення катера "Сергей Котов"

"Трагічна подія"

За словами командира, вночі сталася "трагічна" для Чорноморського флоту РФ подія. Так, в 00:50 безекіпажними катерами в кількості 5 одиниць був атакований малий патрульний корабель "Сергей Котов", який перебував на бойовому чергуванні з протиповітряної оборони.

"Був атакований 5 БЕКами. Не знаю, як вони боролись там з ними 40 хвилин. Тому що за 40 хвилин до цього була інформація, що в районі "Котова" 5 БЕКів. Там і вертоліт був, сам корабель, бл*ть, з озброєнням, АК-176 630", – визнав окупант.

Раніше у ГУР підтвердили знищення російського корабля "Сергей Котов".

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