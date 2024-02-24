Командир РФ в істериці: український боєць героїчно витримав ближній бій з 10 окупантами (відео)

Жалюгідна купка росіян не змогла впоратися з нашим потужним захисником.

ЗСУ показали, як один український воїн 8-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-ї ВДШБр "Едельвейс" стримує переважаючі сили ворога, демонструючи сміливість і відвагу. Це довело російського командира до істерики в ефірі, поки він відчайдушно намагався пояснити, що слід робити штурмовикам.

Український боєць героїчно витримав ближній бій з 10 окупантами, що довело командира РФ до істерики

На щастя, наш боєць відстояв позицію, дочекався підкріплення та вижив, а окупанти – відправилися на "концерт до Кобзона"

Раніше наші бійці ліквідували САУ, за допомогою якої ворог обстрілював позиції українських воїнів. Артилерійська установка ворога після точного удару HIMARS розлетілася на шматки.

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