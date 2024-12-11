Командир саботував отримання західної зброї – Маркус про скандал у 47 бригаді

Ім'я командира військовий не назвав, але з контексту зрозуміло, що йдеться не про Івана Шаламагу.

Колишній головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус, який вперше за тривалий час з'явився в інформаційному просторі, заявив, що командир 47 бригади саботував отримання західної зброї

Про це Маркус розповів у своєму зверненні.

Ім'я командира військовий не назвав, але зауважив, що той недовго перебував на посаді. З контексту зрозуміло, що йдеться не про Івана Шаламагу.

Також читайте Зеленський відповів, чи згоден на відмову від територій в обмін на мир

"Поява нового командира в нашому полку була частиною грандіозного плану по віджиманню полку, а перемогли ми – він був просто знятий з посади. Ми витерли його з історії нашої військової частини і ніколи не згадували. Навіть не всі бійці 47 бригади знають про існування цієї людини. Окрім того, що він вів себе з людьми як мр*зота, він саботував отримання нашим полком західних зразків озброєння", – розповів Маркус.

Екссержант "Маґури" розповів, які саме "відмазки" придумав командир, аби не отримувати західне озброєння.

"Саботував – в прямому сенсі. Йому раз приносять листа на підпис. Він каже: "Ось тут треба змінити формулювання. Другий раз приносять з виправленням – каже: "Відступ вгорі треба більший". Виправили. Приносять третій раз. Каже, що потрібно юристові показати. Потім у юриста якісь претензії. А юрист – це його протеже. І так – до безкінечності", – зазначв він.

За словами Маркуса, є різні способи організувати завезення західної зброї до України. Те, про що говорять у новиних – "вертикальний спосіб". Це домовленості між державними чиновниками. А 47 бригада мала можливість влаштувати "горизонтальний спосіб" – напряму законним шляхом.

Йшлося про завезення в Україну стратегічно важливого озброєння, за яке нашій державі пів року не вдавалося домовитися.

"Ми могли бути тими, хто посприяв би цьому процесу, в тому числі першими, хто б його застосував. Але через нового командира ми просто втратили цю можливість. Через втрачений час ми отримали лише половину. І більшість – у поганій якості", – підсумував Валерій Маркус.

Для довідки – чому Маркус називає 47 бригаду полком. Підрозділ, який став формувати Валерій Маркус навесні 2022 року називався 47-м окремим батальйоном. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, у листопаді 2022-го – до бригади.

Раніше Валерій Маркус розкрив деталі скандалів 47-ї бригади і конфлікту з теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою. Також Маркус заявив, що його хотіли вбити, і натякнув, що до спроб ліквідації може бути причетний Сергій Коротких.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.