"Командири нас зрадили. Нас розбомбили": російський окупант пожалівся матері, бо потрапив у полон

ЗСУ захопили в полон "омонівця".

Полонений російський окупант зателефонував родичам та побідкався на те, що його зрадили власні командири.

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Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

На відео полонений окупант розповідає, що він із російського ОМОНу. Він бідкається матері, що його зрадили командири і велика частина військових окупанта розгромлена, а йому вдалось вижити.

Сам окупант зізнається, що йому в полоні добре.