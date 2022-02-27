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"Командири нас зрадили. Нас розбомбили": російський окупант пожалівся матері, бо потрапив у полон

"Командири нас зрадили. Нас розбомбили": російський окупант пожалівся матері, бо потрапив у полон

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"Командири нас зрадили. Нас розбомбили": російський окупант пожалівся матері, бо потрапив у полон

ЗСУ захопили в полон "омонівця".

Полонений російський окупант зателефонував родичам та побідкався на те, що його зрадили власні командири. 

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. 

На відео полонений окупант розповідає, що він із російського ОМОНу. Він бідкається матері, що його зрадили командири і велика частина військових окупанта розгромлена, а йому вдалось вижити. 

Сам окупант зізнається, що йому в полоні добре. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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