Командиру скандальної 211-ї бригади обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Раніше комбригу оголосили підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Командирові 211 понтонно-мостової бригади ЗСУ Олегу Побережнюку, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями, обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Полковник має знову вийти на волю, якщо внесе або за нього внесуть 12 млн 112 тис грн застави.

Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.

Також прокурори подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Раніше вже повідомлялося про підозри цьому командиру бригади. 20 грудня Побережнюк вже вийшов з-під варти під заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень, пробувши за ґратами добу. Джерело коштів на заставу наразі невідоме.

Нагадаємо, що довколо 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. Журналісти заявили про численні факти знущань з військовослужбовців, зловживання командуванням, побори та катування.

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