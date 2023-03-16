Командиру, який побив солдата в Житомирі, повідомили про підозру: що відомо про скандал (відео)

Нещодавно постраждалий солдат заявив у відеозверненні, що його ніхто не бив.

Командиру взводу військової частини в Житомирі, який побив солдата-строковика, повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень. Військовослужбовцю загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Незабаром йому оберуть запобіжний захід, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що 11 березня командир взводу роти охорони військової частини застосував до солдата насильство та заподіяв йому легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний пояснив, що був незадоволений тим, що строковик перебуває у стані алкогольного сп’яніння та його "неналежною поведінкою". Офіцер порушив вимоги статутів Збройних сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Командування військової частини, де стався інцидент, також покарають. Правоохоронці склали адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та Державне бюро розслідувань (ДБР) про вчинений у військовій частині злочин - ч. 3 ст. 172-15 КУпАП.

Нагадаємо, в Житомирі спалахнув скандал в одній з військових частин. У соцмережах поширили відео, на якому видно, що командир б'є підлеглого солдата-строковика.

Згодом офіцер записав відеозверненя, у якому перепросив за інцидент. Тим часом у ДБР та військовому командуванні заявили про початок службового розслідування.

Слідчим командир пояснив, що таким чином проводив "виховну бесіду" . За його словами, солдат начебто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Згодом постраждалий солдат заявив, що його ніхто не бив. Строковик у відеозверненні розповів, що таким чином командир "показував йому силовий прийом".

Постраждалий солдат Віктор / Скриншот із відеозвернення солдата

Солдат, якого на Житомирщині побив командир взводу, тепер записав відео і заявив, що йому просто показували бойові прийоми. pic.twitter.com/s2DWOjCRR4 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 13, 2023

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