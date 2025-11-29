Навчання у Калуші: начальник інспекції провалився у відкритий люк

У Калуші посадовець впав у відкритий люк / © Інформатор

Під час наради зі старостами, що відбулася 28 листопада у міській раді Калуша, начальник відділу муніципальної інспекції Михайло Костельний не лише прозвітував про командно-штабні навчання, а й розповів про власний інцидент — він провалився у відкритий люк.

28 листопада у Калуській міській раді провели нараду зі старостами. Під час засідання начальник відділу муніципальної інспекції управління з питань надзвичайних ситуацій Михайло Костельний доповів про командно-штабні навчання регіонального рівня, які відбулися 25 листопада.

За його словами, тренування проводили у приміщенні Вістівської гімназії. У той же день, розповів Михайло Костельний, з ним стався неприємний випадок — він провалився у відкритий люк.

«Я зачинив двері в автомобіль, подивився під ноги, зробив крок і провалився у люк», — поділився посадовець.

Начальник відділу використав ситуацію як приклад небезпеки, яку можуть становити незакриті технічні отвори на території громад. Він звернувся до старост із проханням провести додаткове обстеження територій навчальних закладів.

Костельний наголосив, що у місті інспектори перевіряють, чи закриті люки на територіях закладів освіти, а в селах за це відповідальні старости.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік впав у каналізаційний люк і захлинувся. На місце події були викликані рятувальники, які виявили тіло загиблого.