Командувач ДШВ оцінив можливість повного звільнення Покровська

Бої за Покровськ / © ТСН

Підрозділи Десантно-штурмових військ продовжують утримувати позиції у місті Покровську на Донеччині, яке вже 18 місяців намагається захопити російська окупаційна армія. Однак, для повного визволення міста потрібні значно більші ресурси.

На цьому наголосив командувач ДШВ бригадний генерал Олег Апостол в інтерв’ю виданню «Новинарня».

За його словами, підрозділи Десантно-штурмових військ контролюють певну частину міста, ведуть вуличні бої та не дозволяють окупантам повністю захопити Покровськ.

«Нашим завданням було відкинути противника від міста. Нам це вдалося, і ми зараз займаємо певні райони й рубежі, — зазначив генерал Апостол.

Водночас він додав, що про повне відновлення контролю над Покровськом наразі не йдеться.

«Щоб повністю відновити контроль над Покровськом, потрібні величезні ресурси. Ми наразі не можемо собі цього дозволити», — сказав Апостол.

Командувач ДШВ зазначив, що на цьому напрямку є певний успіх Сил оборони і покращення ситуації у Покровській агломерації можливе, але не такими швидкими темпами, як хотілося б.

«Зараз перевага на боці противника, але ми стараємося цю перевагу нівелювати технічними засобами, а також за рахунок нашої підготовки. Плюс відіграє роль наша сильна командна ланка, яка збереглася — маю на увазі командирів взводів, рот, батальйонів, бригад. Саме за рахунок цих факторів ми і тримаємося», — наголосив Апостол.

При цьому генерал нагадав, що підрозділи ДШВ уже перемололи російську морську піхоту на Добропіллі і раніше неодноразово розбивали резерви росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни сконцентрували близько 100 тисяч осіб особового складу. Окрім живої сили, ворог робить ставку на технологічну перевагу, перекинувши туди спеціалізовані підрозділи безпілотних систем.