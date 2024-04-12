Командувач ОК "Південь" йде у відставку: що чекає далі на Андрія Ковальчука

Генерал-майор Андрій Ковальчук йде з посади командувача ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Про це він повідомив на офіційній сторінці ОК "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Генерал подякував солдатам і офіцерам за спільну службу й зазначив, що останні два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя для кожного українця.

"Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини — острів Зміїний — і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи й втоплюючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил", – написав Ковальчук.

Він додав, що бригади ОК "Південь" показали себе якнайкраще в бойовій роботі і сьогодні "випалюють нечисть" вже на східному напрямку.

"Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, якій вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів", – додав генерал-майор.

Андрій Ковальчук повідомив, що не планує звільнятися з армії. Відтепер він буде передавати свій досвід молодим офіцерам.

"Залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість. З цього зростає справжній командир", – поділився військовий своїми планами.

Нагадаємо, стало відомо про відставку ще двох топкомандувачів ЗСУ. На їхні місця уже призначені нові керівники.

Читайте також: