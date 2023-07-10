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Командувач ОС ЗСУ Наєв перевірив оборону у трьох північних областях України: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Командувач ОС ЗСУ Наєв перевірив оборону у трьох північних областях України: що сталося

Командувач ОС ЗСУ Наєв перевірив оборону у трьох областях України. ФОТО: скрин із відео

Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав зони в межах Житомирської, Рівненської та Волинської областей та перевірив там оборону на тлі можливого прориву ворога.

Про це йдеться на офіційній сторінці генерал-лейтенанта. 

"Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Незабаром, загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями. Оборона буде зміцнена. І ми обов'язково разом переможемо!", - запевнив Наєв.

Окрім того, за його словами, розпочато тренування українських військових у різних ситуаціях.

Також будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський 9 липня відвідав Луцьк Волинської області та провів там координаційну нараду щодо безпекової ситуації у регіоні, зокрема щодо обстановки на кордоні із Білоруссю. Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки на території Волинської області.

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