Командувач ОС ЗСУ Наєв перевірив оборону у трьох північних областях України: що сталося

Будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав зони в межах Житомирської, Рівненської та Волинської областей та перевірив там оборону на тлі можливого прориву ворога.
Про це йдеться на офіційній сторінці генерал-лейтенанта.
"Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Незабаром, загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями. Оборона буде зміцнена. І ми обов'язково разом переможемо!", - запевнив Наєв.
Окрім того, за його словами, розпочато тренування українських військових у різних ситуаціях.
Також будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.
Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський 9 липня відвідав Луцьк Волинської області та провів там координаційну нараду щодо безпекової ситуації у регіоні, зокрема щодо обстановки на кордоні із Білоруссю. Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки на території Волинської області.
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