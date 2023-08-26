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Командувач Повітряних сил емоційно прокоментував авіакатастрофу на Житомирщині

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Командувач Повітряних сил емоційно прокоментував авіакатастрофу на Житомирщині

Командувач Повітряних військ генерал-лейтенант Микола Олещук / Фото: УНІАН

Очільник Повітряних військ генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував авіакатастрофу на Житомирщині 25 серпня.

У п'ятницю, 25 серпня, на Житомирщині зіштовхнулися два українських літаки L-39. У Повітряних силах відреагували на трагічний інцидент.

Свою реакцію командувач ПС Микола Олещук оприлюднив у Telegram.

"Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині... Неможливо передати, яку біль відчуваєш у такі хвилини!.. Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях! Тримаймося!" - написав Олещук.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

У мережі показали фото з місця трагічного інциденту. На кадрах видно самі обгорілі уламки літаків.

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Дата публікації
Перегляди
3274
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