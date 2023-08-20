Командувач Повітряних сил розповів, скільки треба літаків, щоб прискорити контрнаступ

Основна загроза йде від російських літаків Су-35, однак їх можна нейтралізувати.

Українські військові завоювали перевагу і панування в повітрі всюди, окрім тимчасово окупованих територій, де перевагу має ворожа авіація.

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Про це в етері телемарафону заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив що наразі основна загроза йде від російських літаків Су-35, однак їх можна нейтралізувати за допомогою ланки літаків типу F-16/JAS-39 Gripen.

"По класиці ведення повітряного бою, якщо противник втратить декілька відсотків (від 2 до 5) своїх літаків, він відмовиться від виконання бойового завдання і буде аналізувати, що він робить не так", - заявив Олещук.

Він зазначив, що це дасть українським військовим змогу тимчасово, а можливо і повністю завоювати перевагу в повітрі.

"Якщо ми завоюємо перевагу в повітрі, то, повірте мені, що темпи контрнаступу будуть значно вище. Тому що солдат на полі бою повинен відчувати, що з неба він захищений", - додав Олещук.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen.

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