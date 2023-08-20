Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Командувач Повітряних сил розповів, скільки треба літаків, щоб прискорити контрнаступ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
695
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Командувач Повітряних сил розповів, скільки треба літаків, щоб прискорити контрнаступ

Винищувачі / Фото: Associated Press

Основна загроза йде від російських літаків Су-35, однак їх можна нейтралізувати.

Українські військові завоювали перевагу і панування в повітрі всюди, окрім тимчасово окупованих територій, де перевагу має ворожа авіація.

Про це в етері телемарафону заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив що наразі основна загроза йде від російських літаків Су-35, однак їх можна нейтралізувати за допомогою ланки літаків типу F-16/JAS-39 Gripen.

"По класиці ведення повітряного бою, якщо противник втратить декілька відсотків (від 2 до 5) своїх літаків, він відмовиться від виконання бойового завдання і буде аналізувати, що він робить не так", - заявив Олещук.

Він зазначив, що це дасть українським військовим змогу тимчасово, а можливо і повністю завоювати перевагу в повітрі.

"Якщо ми завоюємо перевагу в повітрі, то, повірте мені, що темпи контрнаступу будуть значно вище. Тому що солдат на полі бою повинен відчувати, що з неба він захищений", - додав Олещук.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
695
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація