Командувач СБС «Мадяр» дав пораду НАТО, як підготуватися до війни з Росією

Роберт «Мадяр» Бровді

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді закликав країни-члени НАТО невідкладно створити власні війська безпілотних систем і реалізувати комплекс заходів для посилення захисту кордонів.

Про це він заявив в інтерв’ю британському журналісту Каолану Робертсону.

За словами Бровді, Альянс має якнайшвидше втілити п’ять ключових кроків, які допоможуть підготуватися до сучасної війни із широким застосуванням безпілотників.

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Серед запропонованих заходів:

створення вздовж державних кордонів спеціальної буферної «зони роботи дронів» завширшки від 2 до 5 кілометрів, де безпілотники зможуть оперативно виявляти й знищувати техніку та особовий склад противника;

розгортання захищеної мережі оптоволоконного зв’язку для одночасного керування кількома безпілотниками з віддалених командних пунктів;

формування окремої мобільної системи протиповітряної оборони, призначеної спеціально для боротьби з розвідувальними та ударними дронами;

створення у збройних силах кожної країни НАТО повноцінної бригади Сил безпілотних систем, до складу якої входитимуть щонайменше 300 екіпажів;

підготовка перших 40–50 екіпажів для виконання далекобійних асиметричних ударів, що, за оцінкою Бровді, Альянс здатен реалізувати до кінця 2026 року.

Командувач також попередив, що Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників. За його оцінкою, якщо нині російські війська запускають по Україні близько 300 «шахедів» на добу, то вже за рік ця кількість може зрости до 1000.

«Я не знаю країни світу, котра могла б прийняти у понеділок 1000 дронів, у вівторок 1000 дронів-"шахедів» і в середу. Вони в середу білий прапор піднімуть», — заявив Бровді.

Він наголосив, що знищення такої кількості дешевих безпілотників дорогими ракетами, зокрема для комплексів Patriot, є економічно невигідним і швидко виснажує запаси навіть найпотужніших армій.

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Раніше повідомлялося, що країни східного флангу НАТО посилюють заходи безпеки через загрозу російських провокацій.

Ми раніше інформували, що федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія готується до подальшої агресії, яка може поширитися на країни Балтії, Молдову та інші регіони Європи.

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