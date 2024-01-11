Командувач ВМС пояснив стратегічне значення Севастополя для окупантів

Російські окупанти не зможуть утримувати Чорноморський флот без Севастополя. Анексоване в Криму місто є технологічним хабом. Завданням Сил оборони є унеможливлення використання росіянами морських баз.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Він наголошує, що Севастополь - це головна база, яка повністю задовольняє утримання флоту, ремонтну базу, це декілька ремонтних заводів, а ще ж аеродроми - "Бельбек", і "Кача". Натомість у Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні місць для зберігання озброєння. Військовий порт у цьому місті недостатньо розвинутий, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту.

"Це за великим рахунком одна з причин, чому вони в Криму опинилися у 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли", - заявив Неїжпапа.

За словами командувача МВС, Севастополь - це база, на якій розосереджені боєприпаси, запаси захованих у горах пального, які не так легко вразити, там також розміщені ракети "Калібр". Неїжпапа також зауважив, що у місті є центр медичного забезпечення, великий шпиталь та побудовані всі освітні заклади.

"Тобто Севастополь - це такий стратегічний хаб", - наголосив Неїжпапа.

Командувач також відповів на питання, наскільки реально зробити так, щоб Росія не могла використовувати севастопольські морські бази: "Це робота, яку треба зробити. Є задача президента, головнокомандувача Збройних сил, і ми будемо працювати".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ, у лютому 2022-го, країна-агресорка втратила чимало кораблів. Перша велика перемога - була 13 квітня 2022-го, коли було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Внаслідок ракетного удару він затонув приблизно за 128 км від Одеси.

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