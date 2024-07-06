Очільник ВМС розповів, яке смс отримав від командувача 6-го флоту США у момент знищення крейсера "Москва"

Американський флот спостерігав за ураженням крейсера "Москва". Командувач ВМС України розповів, як це було.

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розкрив цікаві деталі про день, коли українські сили завдали удару по російському крейсеру "Москва". Виявляється, США першими побачили наслідки удару України.

Про це Неїжпапа розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Коли ми влучили в крейсер, я отримав смс-ку від командувача 6-го флоту (6-й флот США у Середземному морі – ред.). Він мені пише: "Олексій, гарно горить"... Тому що ми не знали, влучили ми чи не влучили... у нас не було таких засобів, які нам дозволяли точно сказати, що щось відбувається... Я йому написав у відповідь: "Тепер твоя черга". Він надіслав: "ха-ха-ха, дуже смішно". Так от ми смс-ками пожартували між собою в цей день", - пригадав командувач ВМС.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + Віцеадмірал Неїжпапа

Нагадаємо, українські військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Внаслідок атаки корабель пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.

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