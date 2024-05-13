Командувача ОТУВ "Харків" змінили на тлі наступу росіян

Новим командувачем ОТУВ "Харків" став чинний заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.
На тлі наступу російських військ на Харківщину було замінено командувача ОТУВ "Харків". Юрія Галушкіна на посаді замінив Михайло Драпатий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Водночас Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Новий командувач ОТУВ "Харків": що про нього відомо
Михайло Драпатий — екскомандир 2-го батальйону 72-ї ОМБр, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурми і звільнити заручників.
До січня 2024 Драпатий очолював ОСУВ "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.
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