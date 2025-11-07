Командувачем безпілотних систем ППО став Юрій Черевашенко: що про нього відомо

Полковник Юрій Черевашенко / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У п’ятницю, 7 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив про призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем ППО. Водночас він став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цього офіцера.

З відкритих джерел відомо, що раніше полковник Юрій Аркадійович Черевашенко працював на посаді начальника відділу розвитку, заступника командувача військ протиповітряної оборони Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Про Черевашенка говорять, що він не є «кабінетним військовим».

Разом із полковником Олександром Павлюком він на початку 2023 року створював першу групу з тридцяти мобільних бригад швидкого реагування ППО.

Наприкінці 2024 року полковник Юрій Черевашенко став командувачем окремого угруповання ППО Київського регіону.

«У командуванні його називають креативним», — цитували свого часу журналісти Liga.net слова свого інсайдера у Генштабі ЗСУ, додаючи, що під час однієї з зустрічей зі ЗМІ президент Володимир Зеленський також відзначав його ефективність.

Схвально про полковника відгукувалися співрозмовники видання, наближені до проєкту дронів-перехоплювачів.

«На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме — дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», — наголосив президент, оголошуючи про призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем ППО.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи протиповітряної оборони новими комплексами Patriot.