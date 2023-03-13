Командувачем підготовки Сухопутних військ став генерал-майор Віктор Ніколюк: біографія

До цього Віктор Ніколюк очолював пост командувача ОК "Північ".

Генерал-майора Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України. До цього він займав пост Командувача оперативного командування "Північ".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Командувачем ОК "Північ" замість Ніколюка буде бригадний генерал Дмитро Красильников.

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача до надійних рук бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети - разом до Перемоги!", - написав Віктор Ніколюк.

Що відомо про Віктора Ніколюка

Віктору Ніколюку 47 років. Родом він із Кіровоградської області. Був командувачем ОК "Північ" від 2021 року, 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, очолював оборону Чернігова. 10 березня 2022 року Ніколюку присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Під час служби в ЗСУ командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном, навчальним механізованим полком. Був начальником штабу 92-ї окремої механізованої бригади, а згодом — її командиром.

У березні 2017 року полковника Віктора Ніколюка призначили начальником 169-го навчального центру "Десна", а в грудні 2018-го він став генералом.

1996 року закінчив навчання в Харківському гвардійському вищому командно-танковому училищі. 2007 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Також відомо, що саме його військові 16 травня 2015 року поблизу м. Щастя на Луганщині захопили в полон військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ РФ.

Що відомо про Дмитра Красильникова

Фото з відкритих джерел

Дмитру Красильнику 44 роки. 28 лютого 2022 року він також був нагороджений званням Герой України. Став бригадним генералом 2021 року. Від початком великої війни відзначився як командир оперативно-тактичного угруповання "Північ", який не допустив прориву ворога на Харків із Луганської області.

Бригадний генерал закінчив Одеський інститут сухопутних військ та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Після випуску з Одеського інституту сухопутних військ його розподілили в 95-ту десантно-штурмову бригаду.

У травні 2014 року його викликали в Міноборони і наказали сформувати та очолити 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області (в жовтні переформований в окремий мотопіхотний батальйон 57 ОМПБр).

21 липня 2014 року армійці 34-го батальйону брали участь у звільненні Дзержинська (Торецьк).

Згодом на базі 34-го батальйону були створені інші підрозділи: мотопіхотні батальйони, розвідрота, артилерійський підрозділ, підрозділ протиповітряної оборони, зв’язку. У жовтні вони всі об’єдналися в 57-му окрему мотопіхотну бригаду. 2015 року її очолив Дмитро Красильников. Підрозділ брав участь у Дебальцевській операції.

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