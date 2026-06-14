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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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28
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Командування Чорноморського флоту РФ планує повністю втекти з Криму — "Атеш"

Через постійні та успішні удари Сил оборони України по військових об’єктах у Севастополі, ворог змушений переміщувати органи управління та документацію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Криму неспокійно

У Криму неспокійно / © Associated Press

Командування Чорноморського флоту РФ має намір перенести решту органів управління з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї РФ.

Про це 14 червня повідомили у військово-партизанському русі «Атеш».

Джерела «Атеш» у Чорноморському флоті РФ інформують про плани командування щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська.

У штабних структурах опрацьовуються плани щодо переміщення органів управління, а окремі офіцери вже перевозять з Криму свої родини.

Ситуація у Криму — останні новини

У Криму поглиблюються проблеми в різних сферах через удари Сил оборони України по логістиці РФ. За кілька днів помітно ускладнилася ситуація з пальним. У курортних регіонах помітно спорожніли вулиці — транспорту немає, попри сезон. Триває ажіотаж у продуктових магазинах.

Наприкінці травня Сили оборони України почали систематично обстрілювати ділянки траси «сухопутного коридору», задіяні у військовій та цивільній логістиці РФ. Зокрема, під вогонь потрапляють російська військова техника, вантажівки та бензовози.

Однією з перших під масовані удари потрапила стратегічна траса Р-280, яку Кремль пафосно називає «Новоросія». Ця дорога веде з Ростова-на-Дону через окуповані Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь прямо до Криму. Вона була основною логістичною артерією окупантів після того, як українські сили суттєво пошкодили Керченський міст.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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