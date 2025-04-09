Командування має менталітет Другої світової війни: Кротевич зробив потужну заяву

Богдан Кротевич. / © Telegram Богдана Кротевича

Реклама

Активне розширення використання безпілотників FPV, які можуть працювати на відстані до 22 км, і російських плануючих бомб різко збільшили глибину лінії фронту. Втім, українське командування не відреагувало належним чином.

Про це заявив підполковник Богдан Кротевич з позивним “Тавр” у інтерв’ю The Guardian.

“Вони все ще мають менталітет воюючих у Другій світовій війні. Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей. Він сказав, що командувач армії покладався на правила, видані 2016-го, щоб виправдати примушування солдатів базуватися так далеко вперед, час, коли “війна була зовсім іншою”, - наголосив військовий.

Реклама

Нагадаємо, також в розмові з виданням Кротевич зізнався, чому на 70% вже вирішив звільнитися з ЗСУ. Ветеран “Азову” також розкритикував Генштаб за небезпечні накази.

Дата публікації 09:58, 09.04.25 Кількість переглядів 13 Переговори без України! США та Росія потай підготували нову зустріч!