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- Укрaїнa
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Командування має менталітет Другої світової війни: Кротевич зробив потужну заяву
Командування важко сприймає появу нового озброєння у ворога.
Активне розширення використання безпілотників FPV, які можуть працювати на відстані до 22 км, і російських плануючих бомб різко збільшили глибину лінії фронту. Втім, українське командування не відреагувало належним чином.
Про це заявив підполковник Богдан Кротевич з позивним “Тавр” у інтерв’ю The Guardian.
“Вони все ще мають менталітет воюючих у Другій світовій війні. Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей. Він сказав, що командувач армії покладався на правила, видані 2016-го, щоб виправдати примушування солдатів базуватися так далеко вперед, час, коли “війна була зовсім іншою”, - наголосив військовий.
Нагадаємо, також в розмові з виданням Кротевич зізнався, чому на 70% вже вирішив звільнитися з ЗСУ. Ветеран “Азову” також розкритикував Генштаб за небезпечні накази.