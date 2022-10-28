Командування окупаційних військ намагається приховати реальні втрати своїх солдатів - Генштаб

В РФ намагаються уникнути панічних настроїв у лавах армійців.

Командування армії країни-агресорки Російської Федерації всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Окупанти роблять це з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 28 жовтня.

У ранковому зведенні підтверджують ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Зокрема, в Запорізькій області знищено вісім одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько ста поранених окупантів.

Нагадаємо, станом на 27 жовтня ЗСУ ліквідували вже близько 69 220 осіб. Лише протягом минулої доби вбито 230 окупантів.

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