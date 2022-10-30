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Підривають мости і нищать свою розвідку: на Луганщині командування ЗС РФ дало наказ зупинити просування ЗСУ

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Підривають мости і нищать свою розвідку: на Луганщині командування ЗС РФ дало наказ зупинити просування ЗСУ

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У Луганській області окупанти знищують мости, щоб перешкодити наступу ЗСУ.

У Луганській області тривають запеклі бої в районі Сватового. Російські окупанти заходилися знищувати мости та активно проводити розвідку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Російське командування поставило задачу своїм військам зупинити просування ЗСУ. Окупанти системно атакують Білогорівку. Після щільних обстрілів, рашисти відправляють до взводу бійців на розвідку. Традиційно, ніхто не повертається. Орки постійно втрачають "гарматне м‘ясо", яке кидають в населені пункти для визначення напрямку вогню та наявності українських захисників", - розповів гайдай.

Він додав, що важкі бої тривають в районі Сватово, а в напрямку Кремінної окупанти підірвали міст.

"Погода налагоджується, отже справи в наших захисників підуть швидше", - висловив сподівання Гайдай.

Нагадаємо, що у окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині житловий фонд зруйновано на 80%. Окупаційна влада нібито збирає списки щодо компенсації за пошкоджене житло, але прийняла лише 38 таких заявок.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1811
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