Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Командування ЗС РФ дало розпорядження захопити Бахмут до кінця жовтня - Маляр

Дата публікації
Перегляди
1651
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Командування ЗС РФ дало розпорядження захопити Бахмут до кінця жовтня - Маляр

Окупанти отримали наказ захопити місто Бахмут на Донеччині до кінця цього місяця.

Керівництво РФ поставило завдання захопити Бахмут до кінця жовтня.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю медіаплатформі "Ми – Україна".

За словами Маляр, зараз епіцентр найважчих боїв на сході України, зокрема, у Бахмуті. В деяких регіонах на сході ЗСУ просуваються, але у Донецькій області російські окупнати продовжують наступати.

"Росіяни встановили своїм військам – вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення – термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донеччини. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", – сказала Ганна Маляр.

Вона додала, що ЗСУ стримують окупантів біля Бахмута і не дають їм просунутися.

Нагадаємо, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1651
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація