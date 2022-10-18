Командування ЗС РФ дало розпорядження захопити Бахмут до кінця жовтня - Маляр

Окупанти отримали наказ захопити місто Бахмут на Донеччині до кінця цього місяця.
Керівництво РФ поставило завдання захопити Бахмут до кінця жовтня.
Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю медіаплатформі "Ми – Україна".
За словами Маляр, зараз епіцентр найважчих боїв на сході України, зокрема, у Бахмуті. В деяких регіонах на сході ЗСУ просуваються, але у Донецькій області російські окупнати продовжують наступати.
"Росіяни встановили своїм військам – вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення – термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донеччини. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", – сказала Ганна Маляр.
Вона додала, що ЗСУ стримують окупантів біля Бахмута і не дають їм просунутися.
Раніше у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.
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