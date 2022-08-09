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"Командування ЗС РФ не може заспокоїтися і вирішило добити полк": ЗСУ розбили десатників із Костроми

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"Командування ЗС РФ не може заспокоїтися і вирішило добити полк": ЗСУ розбили десатників із Костроми

Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують скорочувати військові підрозділи РФ, які беруть участь у "спецоперації".

На черзі паратутно-десантний полк з міста Кострома. Від особового складу після зустрічі з ЗСУ тут залишилося 15%.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Під час проведення “спеціальної військової операції” на території України майже в повному складі знищено 331 парашутний десантний полк (в/ч 71211, Кострома) 98 вдд. За словами військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку, втрати на території України становили 85% особового складу та техніки полку. Але командування ЗС РФ не може заспокоїтися і вирішило добити полк повністю, відправляючи в наступ на добре облаштовані позиції ЗСУ, що залишилися 70 осіб", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, що у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.

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