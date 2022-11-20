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Командування ЗС РФ перекидає підрозділи з Херсонського напрямку на Донбас: "мобіки" не раді

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Командування ЗС РФ перекидає підрозділи з Херсонського напрямку на Донбас: "мобіки" не раді

Фото: Associated Press

"Мобіки" РФ невдоволені тим, що їх перекидають з південного напрямку на Донбас.

Командування Збройних сил РФ вирішило перекинути війська з Херсонщини на Донбас, чим викликало невдоволення серед мобілізованих.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на тимчасово захопленій частині Запорізької області російським окупантам "прилетіло" від ЗСУ. Внаслідок "прильоту" втрати окупантів склали близько 160 пораненими та вбитими.

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Перегляди
1472
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