"Росіянам важливо якнайшвидше дотиснути її за будь-яку ціну": оглядач про ситуацію в Авдіївці

Командування армії РФ, вочевидь, ухвалило остаточне рішення про перекидання всіх підрозділів 90 ТД під Авдіївку. На Лиманському напрямку їх починають замінювати підрозділами 47 ТД 1 ТА.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Зокрема, під Кремінну, Рубіжне та Стару Краснянку вже переміщуються підрозділи 347 МСП 47 ТД. Як зазначає Коваленко, вони замінять 348-й МСП 90 ТД та 153-й ТП. Подальша доля 1441 МСП та 428 МСП 90 ТД поки що покрита туманом невідомості.

Водночас на відновлення боєздатності окупанти виводять 228 МСП 90 ТД. За словами Коваленка, якщо всі підрозділи 90 ТД будуть відведені, то на місці залишаться тільки 137 ОМСБр 41-й ОВА і 201 ВБ. Посилення їм можуть становити підрозділи 272-ї МСП, які зараз женуть під Кремінну.

"Власне, цікавим буде відбуватися розмін, який рівнозначним складно назвати, але, схоже, для командування РВВ важливо якнайшвидше дотиснути Авдіївку за будь-яку ціну і ціну всього. Це, до речі, ще раз свідчить про те, що ситуація там складається не зовсім за наміченим сценарієм РВВ", – підсумував Коваленко.

Раніше Зеленський повідомив про ситуацію на напрямках і комплектацію підрозділів.

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