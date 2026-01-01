Командир РДК Денис Капустін живий: ГУР провело карколомну спецоперацію

Командир РДК Денис Капустін з позивним White Rex

Головне управління розвідки Міноборони України провело унікальну спецоперацію, інсценувавши ліквідацію командира РДК Дениса Капустіна з позивним White Rex, за яку російські спецслужби виплатили пів мільйона доларів. Розвідникам вдалося не лише зберегти життя командира, а й викрити всю мережу замовників та виконавців у РФ.

Про це ГУР повідомило в Мережі.

Убивство командира підрозділу «Російський Добровольчий Корпус», який воює проти Росії у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, замовили спецслужби країни-агресорки та виділили на втілення злочину пів мільйона доларів.

Протягом понад місяця українська воєнна розвідка проводила комплексну спецоперацію, в результаті якої вдалося зберегти життя Капустіна. Зазначається, що президент Росії Володимир Путін вважає командира РДК особистим ворогом. Окрім того, встановлено коло замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.

«Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань«, ― поінформував під час доповіді начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кирилу Буданову командир „Спецпідрозділу Тимура“.

Буданов привітав Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок.

«Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів», ― заявив начальник ГУР.

Командир РДК відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.

«Тимчасова моя відсутність не вплинула на якість та успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання та продовжувати командувати підрозділом РДК», — сказав Капустін.

Буданов подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне і чудове виконання спецоперації.

Нагадаємо, 27 грудня в РДК повідомили, що на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона загинув командир Денис Капустін.