Командир тактичної групи "Вугледар" Наєв залишив посаду: подробиці

Генерал-лейтенант Сергій Наєв / © Facebook

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про завершення своєї каденції на посаді командира тактичної групи «Вугледар». Рішення ухвалено на підставі розпорядження Генерального штабу ЗСУ. Разом із командою офіцерів він залишає один із найгарячіших напрямків Донеччини.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Надалі оборону на цій ділянці фронту здійснюватиме один із новостворених корпусів Збройних Сил України.

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Підсумовуючи чотири місяці ротації, генерал подякував благодійникам за постійну підтримку, завдяки якій вдавалося швидко вирішувати нагальні проблеми й підвищувати боєздатність бригад.

За час каденції сили тактичної групи «Вугледар» знищили:

19608 окупантів (з них 9692 ліквідовані та 9916 поранені),

74 танки,

138 броньованих бойових машин,

316 артсистем,

та 1296 одиниць автотехніки.

© Facebook

За словами Наєва, завдяки злагодженим діям офіцерів та підрозділів групи, українським захисникам вдалося не лише стримати наступ ворога, а й завдати йому значних втрат. Вони 5 разів покращували тактичне положення, 7 разів успішно заманювали противника в пастку, не допустивши прориву вглиб Дніпропетровщини.

Генерал підкреслив, що найбільшим пріоритетом у командуванні для нього залишалося життя та здоров’я бійців. За його словами, перемога має здобуватися не за рахунок «м’ясних штурмів», а розумом, точними розрахунками, креативністю та ефективним використанням ресурсів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал Наєв прибув на фронт 13 лютого.