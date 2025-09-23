ДБР викрило командира військової частини з Рівного / © Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру командиру однієї із військових частин Рівного, який долучив підлеглих до будівництва свого дому.

«До проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області», — повідомляє ДБР.

При цьому, як зазначають у відомстві, відповідно до службової документації, вказані військові «на папері» залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.

За інформацією ДБР, будівництво триває понад 1,5 року — із березня 2024-го. «За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн», — наголошують у Бюро.

17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вищевказаних військових.

Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із «будівельників», згідно з повідомленням, із липня несе службу в Сумській області.

Крім того, як інформує ДБР, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував «за сумлінну службу», хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень.

