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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
2 хв

Командир "Азовсталі" Калина розповів про зустріч із Медведчуком у полоні

Святослав Паламар розповів, що побачив «кума Путіна» під час обміну.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Віктор Медведчук під час затримання Службою безпеки

Віктор Медведчук під час затримання Службою безпеки

Заступник командира «Азова», один із командирів захисту «Азовсталі» Святослав «Калина» Паламар розповів, як у полоні зустрівся з «кумом Путіна» Віктором Медведчуком.

Про це Паламар розповів в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

«Я виходив перший, мабуть, перший український військовий інтернований, хто вийшов на іншу землю. Я не знав, звісно, що це Туреччина. Я виходжу, мене ведуть, дивлюся там — карета швидкої допомоги. Побачив наших офіцерів: Кирила Буданова, Дениса Монастирського та інших», — сказав він.

«Калина» пригадав, що росіяни ще наказали йому сказати на камеру, що він не має претензій до РФ, проте боєць зазначив, що наговорив «якоїсь лівої ф*гні».

Далі він побачив багато представників спецслужб, світла, камери, снайпери.

Як побачив Медведчука

«Виходжу — ковток свіжого повітря, господи, такого тепленького, знаєте, якогось такого приємного, ніжного. Йду я в ту карету швидкої допомоги. Медведчук сидить — в кареті здає кров. Я чекаю. Хотів за все сказати. Але в такому процесі зробити щось не так і потім мати на совісті зірваний обмін, коли хлопці там. Я тримав себе в руках. Ми подивилися одне на одного. Я побачив його, він побачив мене. Його вивели», — сказав Паламар.

«Калина» не знає, чому Медведчук здавав кров. Але припустив, що була така умова, бо усі бійці «Азову» й сам Паламар теж здавали кров. «Калина» не виключає, що кров взяли одразу по прибутті, бо було побоювання, що росіяни могли отруїти командирів «Азовсталі», а потім звинуватити у цьому Україну.

«Ніхто не міг взяти на себе відповідальність, що росіяни нас не отруять — „Новічок“, отрути. Вони ж мастаки у цій справі, не одну людину таким способом на той світ відправили», — додав військовий.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів «Азовсталі» — на 55 окупантів.

Спочатку зазначалося, що командири «Азовсталі» мають перебувати у Туреччині до завершення війни. Проте 8 липня 2023 року президент Зеленський повідомив, що після візиту до Туреччини повертається додому разом із командирами захисників «Азовсталі».

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Дата публікації
Кількість переглядів
411
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