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Командир "Азовсталі" Калина розповів про зустріч із Медведчуком у полоні
Святослав Паламар розповів, що побачив «кума Путіна» під час обміну.
Заступник командира «Азова», один із командирів захисту «Азовсталі» Святослав «Калина» Паламар розповів, як у полоні зустрівся з «кумом Путіна» Віктором Медведчуком.
Про це Паламар розповів в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.
«Я виходив перший, мабуть, перший український військовий інтернований, хто вийшов на іншу землю. Я не знав, звісно, що це Туреччина. Я виходжу, мене ведуть, дивлюся там — карета швидкої допомоги. Побачив наших офіцерів: Кирила Буданова, Дениса Монастирського та інших», — сказав він.
«Калина» пригадав, що росіяни ще наказали йому сказати на камеру, що він не має претензій до РФ, проте боєць зазначив, що наговорив «якоїсь лівої ф*гні».
Далі він побачив багато представників спецслужб, світла, камери, снайпери.
Як побачив Медведчука
«Виходжу — ковток свіжого повітря, господи, такого тепленького, знаєте, якогось такого приємного, ніжного. Йду я в ту карету швидкої допомоги. Медведчук сидить — в кареті здає кров. Я чекаю. Хотів за все сказати. Але в такому процесі зробити щось не так і потім мати на совісті зірваний обмін, коли хлопці там. Я тримав себе в руках. Ми подивилися одне на одного. Я побачив його, він побачив мене. Його вивели», — сказав Паламар.
«Калина» не знає, чому Медведчук здавав кров. Але припустив, що була така умова, бо усі бійці «Азову» й сам Паламар теж здавали кров. «Калина» не виключає, що кров взяли одразу по прибутті, бо було побоювання, що росіяни могли отруїти командирів «Азовсталі», а потім звинуватити у цьому Україну.
«Ніхто не міг взяти на себе відповідальність, що росіяни нас не отруять — „Новічок“, отрути. Вони ж мастаки у цій справі, не одну людину таким способом на той світ відправили», — додав військовий.
Нагадаємо, 21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів «Азовсталі» — на 55 окупантів.
Спочатку зазначалося, що командири «Азовсталі» мають перебувати у Туреччині до завершення війни. Проте 8 липня 2023 року президент Зеленський повідомив, що після візиту до Туреччини повертається додому разом із командирами захисників «Азовсталі».