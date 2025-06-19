Командир "Азовсталі" Калина розповів про зустріч із Медведчуком у полоні

Віктор Медведчук під час затримання Службою безпеки

Реклама

Заступник командира «Азова», один із командирів захисту «Азовсталі» Святослав «Калина» Паламар розповів, як у полоні зустрівся з «кумом Путіна» Віктором Медведчуком.

Про це Паламар розповів в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

«Я виходив перший, мабуть, перший український військовий інтернований, хто вийшов на іншу землю. Я не знав, звісно, що це Туреччина. Я виходжу, мене ведуть, дивлюся там — карета швидкої допомоги. Побачив наших офіцерів: Кирила Буданова, Дениса Монастирського та інших», — сказав він.

Реклама

«Калина» пригадав, що росіяни ще наказали йому сказати на камеру, що він не має претензій до РФ, проте боєць зазначив, що наговорив «якоїсь лівої ф*гні».

Далі він побачив багато представників спецслужб, світла, камери, снайпери.

Як побачив Медведчука

«Виходжу — ковток свіжого повітря, господи, такого тепленького, знаєте, якогось такого приємного, ніжного. Йду я в ту карету швидкої допомоги. Медведчук сидить — в кареті здає кров. Я чекаю. Хотів за все сказати. Але в такому процесі зробити щось не так і потім мати на совісті зірваний обмін, коли хлопці там. Я тримав себе в руках. Ми подивилися одне на одного. Я побачив його, він побачив мене. Його вивели», — сказав Паламар.

«Калина» не знає, чому Медведчук здавав кров. Але припустив, що була така умова, бо усі бійці «Азову» й сам Паламар теж здавали кров. «Калина» не виключає, що кров взяли одразу по прибутті, бо було побоювання, що росіяни могли отруїти командирів «Азовсталі», а потім звинуватити у цьому Україну.

Реклама

«Ніхто не міг взяти на себе відповідальність, що росіяни нас не отруять — „Новічок“, отрути. Вони ж мастаки у цій справі, не одну людину таким способом на той світ відправили», — додав військовий.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів «Азовсталі» — на 55 окупантів.

Спочатку зазначалося, що командири «Азовсталі» мають перебувати у Туреччині до завершення війни. Проте 8 липня 2023 року президент Зеленський повідомив, що після візиту до Туреччини повертається додому разом із командирами захисників «Азовсталі».