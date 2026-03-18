Командир ЗСУ змушував бійців ремонтувати квартири родичів: викрито схему

На Черкащні командир ЗСУ змушував бійців ремонтувати квартири родичів

Реклама

Правоохоронці викрили командира військової частини у Черкаській області, який використовував підлеглих не за призначенням. Так, військовослужбовці виконували ремонтні роботи в його приватних інтересах та для родичів.

Про це пише ДБР.

Деталі злочину на Черкащині

Слідчі встановили, що командир військової частини залучив щонайменше сімох військових до будівельних робіт у власній нерухомості та помешканнях близьких. Водночас офіційно вони вважалися такими, що проходять службу в частині. Тож так звані «будівельники» впродовж всього часу отримували грошові нарахування.

Реклама

За даними слідства, від вересня 2024 року командир систематично залучав підлеглих до ремонтно-будівельних робіт на приватних об’єктах. Йдеться зокрема про:

квартири його доньки та колишньої дружини у Черкасах;

будинок сестри в області;

житло на Київщині, яким користується сам посадовець.

«Для приховування оборудки командир доповідав керівництву, що військові нібито перебувають у частині та виконують службові обов’язки. Насправді ж вони займалися ремонтними роботами у його родичів та на інших приватних об’єктах. Навіть дитячий ігровий майданчик, який мав би слугувати дітям військовослужбовців, опинився на ділянці командира», — йдеться у матеріалі.

Командиру повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо зловживання владою та організації ухилення від військової служби за попередньою змовою групою осіб. Водночас підозри оголошено й військовим, які брали участь у роботах. Йдеться про ухилення від служби в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як ми писали, у Рівному правоохоронці затримали командира військової частини, який змушував підлеглих будувати свій будинок у Львівській області. До робіт він залучив трьох військових, які замість служби виконували будівельні завдання. «На папері» натомість вони залишалися в частині та отримували зарплату. Будівництво тривало понад 1,5 року, за цей час з бюджету незаконно виплатили понад 1,3 млн гривень. Фігуранту повідомили про підозру.