Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
2 хв

Командиром бригади "Хартія" став Даніель Кітонє: біографія (фото)

13-та бригада НГУ «Хартія» офіційно повідомила про призначення нового командира. Ним став Даніель Кітонє, який обіцяє «зберігати бойові традиції».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Новий командир бригади «Хартія» Даніель Кітонє

Новий командир бригади «Хартія» Даніель Кітонє / © 13 бригада Національної гвардії України «Хартія»

Новим командиром 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія» став Даніель Кітонє з позивним «Куба». Раніше він командував одним із батальйонів «Хартії».

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

На урочистій церемонії Кітонє передали бойовий прапор бригади. Зробив це полковник, начальник штабу — перший заступник командира корпусу «Хартія» Максим Голубок («Альтаїр»).

«Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу», — заявив Кітонє.

У бригаді зауважили, що колишній комбриг «Хартії» Ігор Оболєнський («Корнет») з квітня 2025 року перебуває на посаді командира другого корпусу Нацгвардії України «Хартія».

Церемонія передавання прапора 13 бригади НГУ «Хартія» новому командиру Даніелю Кітонє / © 13 бригада Національної гвардії України «Хартія»

Біографія Даніеля Кітонє

Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року в Сімферополі, проте більшу частину життя мешкав у Харкові. З початком повномасштабного вторгнення Росії він долучився до 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України.

У складі цієї бригади військовий брав участь у Слобожанському контрнаступі та в боях за оборону Бахмута. У вересні 2022 року його призначили командиром розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби, а вже від серпня 2023 року Кітонє очолив розвідувальну роту.

Після створення 13-ї бригади НГУ «Хартія» Кітонє приєднався до нового підрозділу.

До слова, на початку серпня президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

А напередодні стало відомо, що Герой України, полковник Валентин Манько очолив управління штурмових військ у складі ЗСУ. Раніше він обіймав посаду командира 33-го штурмового полку.

