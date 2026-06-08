Комарі в Україні можуть переносити небезпечного паразита: лікарі назвали тривожні симптоми

Комар / © pexels.com

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У Волинській області підтвердили другий від початку 2026 року випадок дирофіляріозу — паразитарного захворювання, яке передається людині через укуси інфікованих комарів.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

До лікарів звернулася 37-річна жінка з Ковельського району. Вона скаржилася на підшкірне утворення в ділянці шиї та відчуття руху під шкірою.

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Під час оперативного втручання медики видалили гельмінта довжиною 8,7 см. У паразитологічній лабораторії встановили, що це був Dirofilaria repens — збудник дирофіляріозу.

Дирофіляріоз. / © Фото з відкритих джерел

Жінка пройшла амбулаторне лікування. Наразі її стан задовільний.

Під час епідеміологічного розслідування фахівці встановили можливі фактори ризику. Зокрема, жінка проживає поблизу водойми, бувала в місцях із великою кількістю комарів, а також утримує собаку.

У Центрі пояснили, що саме собаки є основним резервуаром збудника дирофіляріозу в природі. Рідше джерелом інфекції можуть бути коти та дикі м’ясоїдні тварини. Людина заражається випадково — після укусу інфікованого комара.

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Основними симптомами дирофіляріозу можуть бути ущільнення під шкірою, свербіж, набряк, почервоніння, а також характерне відчуття ворушіння або переміщення паразита. Найчастіше уражаються шкіра обличчя, повік, шиї та кінцівок.

Для профілактики захворювання фахівці радять використовувати репеленти, встановлювати протимоскітні сітки на вікнах і дверях, уникати місць із великою кількістю комарів у періоди їхньої активності та регулярно обробляти домашніх тварин від паразитів.

Також важливо не залишати на подвір’ях ємності із застояною водою, адже вони можуть ставати місцем розмноження комарів.

Якщо після укусу комара з’явилося ущільнення, набряк, свербіж або відчуття руху під шкірою, потрібно звернутися до лікаря. У Центрі наголошують: не варто намагатися самостійно видалити утворення чи займатися самолікуванням, адже це може призвести до ускладнень.

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За своєчасного звернення до медиків і правильного лікування прогноз при дирофіляріозі є сприятливим.

Нагадаємо, укуси комарів зазвичай не становлять серйозної небезпеки, однак можуть швидко перетворитися на справжню проблему через сильний свербіж. Він може тривати кілька днів, але є простий спосіб полегшити стан майже миттєво.

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