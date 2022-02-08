Комаровський перелічив тривожні сигнали під час COVID-19, коли треба негайно звернутися до лікаря

Комаровський перелічив тривожні сигнали під час COVID-19, коли треба негайно звернутися до лікаря

Неадекватна поведінка і суїцидальні думки хворона на COVID-19 є тривожним сигналом і потребує звернення до лікарня, каже Комаровський.

Негайно припинити самолікування COVID-19 й терміново звернутися до лікаря повинна хвора на коронавірус людина, якщо їй не допомагають жарознижувальні препарати, пульсоксиметр показує нижче 93, пацієнт не може пити і їсти, поводиться неадекватно, має суїцидальні думки.

Про це розповів відомий педіатр, кандидат медичних наук Євген Комаровський в ефірі одного з українських телеканалів.

"Під час COVID-19 пульсоксиметр показує нижче 93 – звертаєтесь до лікаря. Якщо ви не можете їсти і пити, якщо є суїцидальні думки, якщо людина поводиться неадекватно – звертайтеся до лікаря. Ще одна ознака – відсутність ефекту жарознижувальних препаратів", – пояснив Комаровський.

Щодо дітей, під час їхнього лікування варто звернутися до лікаря, якщо упродовж п’яти днів немає покращення, або якщо два дні поспіль фіксується погіршення.

"Якщо ви п'ять днів лікуєте дитину, а їй не стає кращим, то зверніться до лікаря. Варто звернутися до лікаря, якщо виник симптом, якого не було раніше. Друге правило: якщо два дні поспіль ви вимовляєте фразу: "Сьогодні гірше, ніж учора", – вказав лікар.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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