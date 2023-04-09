Комаровський порівняв Росію зі скаженим собакою і запропонував рецепт співіснування після війни

У майбутньому кожен українець повинен бути готовим до відбиття ймовірної агресії РФ.

Після завершення війни Російська Федерація залишатиметься небезпечним сусідом для України, тому українці повинні бути готовими до ймовірної агресії у майбутньому.

Таку думку в інтерв'ю виданню “Гордон” висловив український лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський.

За його словами, українцям доведеться завжди “жити зі скаженим собакою по сусідству”, оскільки Росія залишатиметься “непрогнозованим сусідом”.

“Навіть якщо там [у РФ] завтра зміниться влада і буде найдемократичніший уряд, який падатиме в ноги і цілуватиме всіх у ясна й розповідатиме, як вони помилилися і готові за все платити, однаково ми маємо жити за швейцарським або ізраїльським взірцем”, – вважає Комаровський.

Щоб почуватися у безпеці, на його думку, кожен громадянин України, незалежно від статі та віку, повинен мати вдома сейф зі зброєю.

“Ти маєш складати іспити на те, що ти маєш право з нею поводитися тощо. І раз на три роки – хочеш, не хочеш – іди, будь ласка, на місяць на тренування”, – конкретизував свій рецепт безпечного співіснування з державою-агресоркою відомий лікар.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у разі продовження проявів агресії з боку РФ після війни Україна матиме два шляхи для її стримування — військовий та військово-дипломатичний.

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