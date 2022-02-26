Комаровський розповів всьому світові, що в Україні йде війна, а не те що каже Путін

Комаровський розповів всьому світові, що в Україні йде війна, а не те що каже Путін

Лікар з родиною перебуває у Харкові.

Відомий у всьому світі лікар Євген Комаровський відповів на запитання своїх підписників про те, що відбувається в Україні.

"Ніяких тут спецоперацій, ніяких тут денацифікацій, тут йде абсолютно повноційна війна. Справжня війна, про яку нам розповідали у школі. Яку ми колись дивилися, знали "Катюшу", що це таке, як вона прийшла у 42 році", - сказав Комаровський.

Він розповів, що він і його родина наразі перебувають у Харокові. Зазначимо, місто постійно обстрілюю російсько-окупаційні війська.