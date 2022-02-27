Комаровський розповів, як робити йодну профілактику у разі аварії на АЕС

Комаровський розповів, як робити йодну профілактику у разі аварії на АЕС

Профілактику потрібно робити в перші години після НС.

Відомий лікар Євген Комаровський записав відео, де детально розповів, як захистити себе та дітей у разі аварії на АЕС.

За його словами, якщо після аварії існує загроза поширення радіації, то потрібно робити йодну профілактику. Це вбереже щитоподібну залозу від руйнації.

Нагадаємо,через те, що російська важка військова техніка їде по забруднених радіонуклідами територіях і підіймає пилюку, яка, відповідно, й підвищує фон.