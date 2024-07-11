"Комбат поклав два батальйони – отримав майора": ГУР оприлюднило перехоплення про втрати РФ у Вовчанську

Так, окупанти ЗС РФ обговорили втрати в ході штурму Вовчанська на Харківському напрямку. Одному з комбатів, каже у перехопленні загарбник, навіть дали майора за такі "подвиги".

Про це стало відомо з перехоплення, оприлюдненого ГУР.

"Кажу, "Дієго", тут, мені дзвонив, ну, в телеграмі, по відеозв'язку. Х*я у них комбат, два батальйони вже прос**в, ось Дієгін третій кладе, в цьому *б*ному, ну, Вовчанську. Навіть, каже, по-моєму, він, майора дали, за такі подвиги, на**й", – поділився незв'язним потоком свідомості окупант.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 11 липня склали 555 620 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1110 загарбників.

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