"Комбат выкрикнул "работаем братья" и сбежал": полонений окупант розповів, як їх обстріляли свої ж (відео)

"Комбат выкрикнул "работаем братья" и сбежал": полонений окупант розповів, як їх обстріляли свої ж (відео)

Російський окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, розповів, як їхній комбат скорегував по них вогонь.

Бійцю та його побратимам ледве вдалося вижити.

Свою історію він розповів під час спілкування з ЗСУ та журналістами.

За словами полоненого, вони перебували на позиціях, коли почалися обстріли.

"В 5 утра мы залезли в этот блиндаж, начался обстрел. Комбат взял рацию, убежал на позицию справа для того чтобы.. не знаю для чего. Он сказал нам такую фразу: "Работаем братья".. и убежал. Сначала начали стрелять по артиллерии, которая сзади стояла. Мы на позиции еще час пробыли, нам дали добро, положили нас в дом, ну как дом, там стенки из ракушняка остались. Мы лежали там и видели, как над нами "Орлан" пролетает, был гул соответствующий. Затем стали прилетать тяжелые снаряды, прям рядом с домом", - розказує окупант.

За його словами, комбат, коли втік з рацією, залишив ще одну. Її прослуховували бійці і своїми вухами чули, як їхній комбат з позивним "Сибір" давав команду працювати артилерії по Лозовому. Коли хтось по рації зазначив, "там же ваші", надійшла відповів: "Вони добре сховалися".

Нагадаємо, що розвідка зафіксувала, як двоє загарбників у перехопленій розмові обговорюють поточне становище на лінії фронту.

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