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"Комбат заховався в підвалі, без командира поїхали": російські окупанти скаржаться на недолуге командування (перехоплення)

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"Комбат заховався в підвалі, без командира поїхали": російські окупанти скаржаться на недолуге командування (перехоплення)

Російські окупанти скаржаться на безграмотне командування.

Один із підрозділів росіян хоче відмовитися від свого командира, бо той непрофесійний.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною, яке оприлюднило ГУР Міноборони.

Окупант скаржиться, що його колеги по службі поїхали в танку, а їм з українського дрона зверху "прилетіло".

“Без командира поїхали. Командир батальйону заховався в підвалі нах*й. Наші всі хочуть відмовитися від командира, тому що він безглуздий, він - артилерист, він - не танкіст, і йому пох*й на особовий склад”, — розповідає окупант своїй дружині.

Також окупант говорить про свій несправний танк і що більшість його співслужбовців хочуть відмовитися воювати і хочуть повернутися додому.

“У нас танк перестав стріляти. Тепер заряд-снаряд у стволі. Головне, щоб не в**бало, бо ми на такому місці, де укропи стоять, артилерія", — додав він.

Нагадаємо, українські сили використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

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