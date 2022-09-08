"Комбат заховався в підвалі, без командира поїхали": російські окупанти скаржаться на недолуге командування (перехоплення)

Один із підрозділів росіян хоче відмовитися від свого командира, бо той непрофесійний.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною, яке оприлюднило ГУР Міноборони.

Окупант скаржиться, що його колеги по службі поїхали в танку, а їм з українського дрона зверху "прилетіло".

“Без командира поїхали. Командир батальйону заховався в підвалі нах*й. Наші всі хочуть відмовитися від командира, тому що він безглуздий, він - артилерист, він - не танкіст, і йому пох*й на особовий склад”, — розповідає окупант своїй дружині.

Також окупант говорить про свій несправний танк і що більшість його співслужбовців хочуть відмовитися воювати і хочуть повернутися додому.

“У нас танк перестав стріляти. Тепер заряд-снаряд у стволі. Головне, щоб не в**бало, бо ми на такому місці, де укропи стоять, артилерія", — додав він.

Нагадаємо, українські сили використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

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