Комбата упіймали на махінаціях з виплатою "бойових"

Комбат незаконно виплачував бойові надбавки / © ТСН

Реклама

Командир батальйону однієї з військових частин Донецької області організував незаконну виплату бойових надбавок на суму майже 1 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

Реклама

«Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків майже на 1 млн гривень», - повідомили в ДБР.

Комбату повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, в Одеській області офіцери військової частини організовували фіктивну службу «мертвих душ», чим завдали збитків державі на 7,7 млн грн.

Реклама