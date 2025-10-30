ТСН у соціальних мережах

320
1 хв

Комбінова атака по Україні 30 жовтня: реакція Зеленського

На тлі чергового повітряного удару президент України закликав партнерів посилити тиск на Росію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Україні, яку влаштувала Росія 30 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні глави государства.

«У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Пошкоджено звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них — п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули», — зазначив він.

«Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує», — додав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти влучили у гуртожиток у Запоріжжі, багато постраждалих. Двоє жертв. Вибухи також лунали на Вінниччині, Київщині, Прикарпатті.

320
