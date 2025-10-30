- Дата публікації
Комбінова атака по Україні 30 жовтня: реакція Зеленського
На тлі чергового повітряного удару президент України закликав партнерів посилити тиск на Росію.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Україні, яку влаштувала Росія 30 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні глави государства.
«У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Пошкоджено звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них — п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули», — зазначив він.
«Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує», — додав він.
Раніше повідомлялося, що окупанти влучили у гуртожиток у Запоріжжі, багато постраждалих. Двоє жертв. Вибухи також лунали на Вінниччині, Київщині, Прикарпатті.