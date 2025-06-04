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Комбінована атака на Харків: ракети та дрони вразили цивільну інфраструктуру
У ніч проти 4 червня російські війська завдали комбінованого удару по Харкову.
У ніч на 4 червня Харків зазнав чергової комбінованої атаки з боку російських військ, імовірно з використанням ракет та безпілотних літальних апаратів. Ворожий обстріл був спрямований на Новобаварський район міста.
Про це інформує керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ракетний удар призвів до пожежі на території одного з цивільних підприємств. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік.
Удар дрона-камікадзе спричинив займання приватного житлового будинку загальною площею близько 100 м². Паралельно зафіксовано ще одну пожежу — цього разу на території станції технічного обслуговування (СТО), яка охопила площу 200 м².
Наразі на місцях працюють рятувальні та профільні служби. Ліквідація наслідків триває, відповідні структури уточнюють інформацію щодо руйнувань та постраждалих.
Нагадаємо, що останні тижні Харківщина перебуває під інтенсивним вогневим тиском, і ці атаки свідчать про цілеспрямоване знищення об'єктів цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.