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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Комбінована атака на Харків та призначення противника України у Пентагоні: головні новини ночі 4 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракетна атака

Ракетна атака / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 травня 2025 року:

  • Майкл Даффі, причетний до блокування допомоги Україні, призначений на ключову посаду в Пентагоні Читати далі –>

  • В Одесі пролунали вибухи Читати далі –>

  • У Харкові ворожа атака влучила по цивільному об’єкту: працюють екстрені служби Читати далі –>

  • Харків під атакою: російські БпЛА завдали ударів, є постраждалі Читати далі –>

  • Комбінована атака на Харків: ракети та дрони вразили цивільну інфраструктуру Читати далі –>

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