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Комбінована атака на Харків та призначення противника України у Пентагоні: головні новини ночі 4 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 травня 2025 року:
Майкл Даффі, причетний до блокування допомоги Україні, призначений на ключову посаду в Пентагоні Читати далі –>
В Одесі пролунали вибухи Читати далі –>
У Харкові ворожа атака влучила по цивільному об’єкту: працюють екстрені служби Читати далі –>
Харків під атакою: російські БпЛА завдали ударів, є постраждалі Читати далі –>
Комбінована атака на Харків: ракети та дрони вразили цивільну інфраструктуру Читати далі –>