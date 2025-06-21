Атака ракет і "Шахедів" на Полтавщину: перші деталі від влади про влучання і наслідки

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Вночі 21 червня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавську область. У Кременчуцькому районі сталися влучання. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

“У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях”, - наголосив чиновник.

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З його слів, більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО, але без “прильотів” не минулося. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Атака на Кременчук

Цієї ночі ворог атакував Україну БпЛА. Зокрема, військові попереджали про загрозу для Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Під час повітряної тривоги, близько 01:00, у Кременчуці пролунали вибухи.

Згодом ПС попередили, що окупаційні війська запустили у напрямку міста ракети. Стало відомо, що росіяни атакувала Кременчук крилатими ракетами. Під час масштабної повітряної тривоги окупанти запустили ще й “Кинджали”.