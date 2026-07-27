Комбінована атака на Суми: КАБи та дрони пошкодили ТРЦ, підприємство й будинки, є поранені

Наслідки комбінованого удару по Сумах / © ДСНС

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У Сумах ліквідували наслідки комбінованого російського удару з застосуванням керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників.

Як повідомили у ДСНС України, окупанти завдали по місту сім ударів КАБами. Внаслідок вибухів пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та цивільний транспорт. За попередньою інформацією, є травмовані серед місцевих жителів.

Крім того, російські дрони атакували одне з місцевих підприємств та торговельний центр. На об’єктах спалахнули пожежі.

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Ликвідація осередків горіння ускладнювалася через постійну загрозу повторних ворожих атак, однак наразі вогнеборцям вдалося повністю приборкати полум’я.

Наслідки комбінованого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки комбінованого удару по Сумах / © ДСНС

На місцях прильотів працюють фахівці ДСНС: вони обстежують територію та надають усю необхідну допомогу постраждалим громадянам.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували молочну ферму на Сумщині. Загинуло багато корів. За словами очільника ОВА, працівники ферми знайшли уламки реактивного дрона, зокрема, його двигун, просто поруч із загиблими тваринами. Серед людей, за попередніми даними, постраждалих немає.

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