Комбінована атака на Україну: куди влучили та як ракети "загубилися" у Молдові

Росіяни продовжують воювати з цивільним населенням України. Наша ППО знищила під сотню повітряних цілей. Втім є влучання. В ніч на 29 березня, окупанти атакували критичну та цивільну інфраструктуру України, рознесли житлові будинки та залишили частину Дніпра без води. Крім того, поляки знову підіймали в небо свої винищувачі, а кілька ракет могли “загубитися” десь у Молдові.

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Комбінована атака по Україні'

Уночі проти 29 березня російські війська завдали комбінованої атаки по українських населених пунктах. Спершу окупанти обстрілювали українські міста ударними безпілотниками, а потім територією країни почали літати ще й ракети. О 5 ранку з Криму полетіли балістичні ракети. За даними моніторингових каналів, серед засобів повітряного нападу були також зенітні керовані ракети С-300/С-400 та керовані авіаційні ракети Х-59. Загалом під ударом були 10 регіонів, окупанти били по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. В Повітряних силах повідомили, що загалом над Україною оборонці неба збили 84 повітряні цілі з 99, з них 56 – безпілотників та 26 ракет.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині

Лише над Дніпропетровщиною було знищено 24 повітряні цілі. Начальник обласної військової адміністрації розповів про наслідки обстрілів окупантів в регіоні. Через атаку рашистів постраждала 5-річна дівчинка, один чоловік у тяжкому стані.

“Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома. У Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий". Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі. Не припиняється й терор Нікопольщини. Через атаку на Нікополь, яка сталася вчора надвечір, пошкоджений санаторій, 3 приватні будинки, господарські споруди. Вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі"

Наслідки ударів по Черкащині

Деякі райони Дніпра після нічної атаки РФ залишилися без води. Також введені аварійні/екстрені відключення електроенергії в області.

Усю ніч окупанти не давали спокою і Черкащині, найголовніше – там не постраждали люди, втім є влучання по енергоінфраструктурі, деталі атаки розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві. Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку минулось без наслідків”.

Удар по Київщині і польські винищувачі у повітрі

Чергового удару завдали і по Київській області. В одному із районів пошкоджені два приватні будинки, там повилітали вікна та пошкоджена стеля, також зачепило господарську будівлю. На щастя, обійшлося без потерпілих. Атакували рашисти і Львівщину. Там оборонцям неба вдалося збити усі 11 запущених безпілотників, втім не вийшло знищити ракети. Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури області. Але, знову ж таки, найголовніше – тут обійшлося без жертв та травмованих. Тим часом через ракетний обстріл України вночі, 29 березня, Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі. Про це у соцмережі X повідомляло Оперативне командування Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені".

Кілька ракет "загубилося" у Молдові

Але, як і під час атаки 24 березня, коли російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд, літаки підняли, але нічого не зробили. А згодом Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі. Правильно, не по їхнім же людям ракети летять.

Що цікаво, після ранкової атаки росіян на Україну 29 березня, за попередніми даними, кілька ракет залетіло на територію Молдови. І далі сталося диво – ці ракети загубилися. Вони не вибухнули і не перетнули територію України у зворотному напрямку. Можливо, у Молдові не беруть приклад з Польщі й не стали чекати 39 секунд і давати ракетам можливість повернутися і бомбардувати українські міста. Втім, наразі підтвердженої офіційної інформації про це немає, її ще перевіряють.

Окупанти намагаються знищити критичну інфраструктуру

В "Укренерго" ж повідомляють за ніч пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції, на Дніпропетровщині довелося застосувати аварійні відключення світла, на Харківщині – погодинні. Нагадаємо, що останніми днями українців просять бути максимально обережними, людей попереджали про масовані обстріли. Зокрема у Києві терміново на засідання збиралася рада оборони міста, там прийняли ряд невідкладних рішень та заявили про високу загрозу проникнення ДРГ в столицю. А Дипломатичне представництво Казахстану закликало своїх громадян залишити територію Одеської та Харківської областей. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті посольства Республіки Казахстан в Україні.

"У зв'язку з напруженістю, яка зростає, та нестабільною ситуацією з безпекою в Одеській та Харківській областях України, посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області".

Нагадаємо, з вечора 28 березня й у ніч 29 березня Росія масовано атакувала території України. Крім того, дві ракети перетнули повітряний простір іншої держави, що демонструє: РФ байдуже на всіх.

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