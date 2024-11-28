Комбінована атака по Україні: скільки масованих ударів ворог може завдати до кінця 2024 року

Росіянам потрібно близько тижня на підготовку до масованого удару. Ймовірно, до кінця 2024 року можливі ще 1-2 масовані атаки РФ по Україні.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, раніше ворог міг підготуватися до удару за 3-4 доби. Однак зараз росіянам треба більше часу, щоб реалізувати обстріл. Про це свідчить логістика противника і швидкість заряджання винищувачів Ту-95МС ракетами Х-101.

"Я думаю, швидше, ніж за тиждень вони не будуть встигати", – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада та вранці російські війська завдали масованої комбінованої атаки по Україні, зосередившись на енергетиці. У різних куточках країни лунали вибухи, працювала ППО та, на жаль, є "прильоти". Ворог розпочав атакувати Україну ще на початку ночі, запустивши ударні безпілотники "Шахед". Російські дрони кружляли у центральних, північних та східних областях, зокрема, по них працювали сили ППО Києва. Усе про масовану атаку по Україні 28 листопада читайте на ТСН.ua.

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